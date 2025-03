Siltronic Aktie News: Siltronic am Donnerstagmittag im Aufwind

Kursverlauf

Die Aktie von Siltronic zählt am Donnerstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die Siltronic-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 49,72 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Siltronic-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:45 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 49,72 EUR. Die Siltronic-Aktie legte bis auf 51,20 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 49,50 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 57.516 Siltronic-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 21.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 89,05 EUR an. Derzeit notiert die Siltronic-Aktie damit 44,17 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 36,44 EUR erreichte der Anteilsschein am 04.02.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Siltronic-Aktie liegt somit 36,44 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,395 EUR, nach 1,20 EUR im Jahr 2023. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 62,60 EUR an.

Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Siltronic am 24.10.2024. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,60 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,10 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Siltronic mit einem Umsatz von insgesamt 357,30 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 349,10 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 2,35 Prozent gesteigert.

Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von Siltronic wird am 20.04.2025 gerechnet. Am 10.03.2026 wird Siltronic schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Siltronic im Jahr 2024 2,45 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siltronic-Aktie

Freundlicher Handel: TecDAX legt schlussendlich Turbo ein

Freundlicher Handel in Frankfurt: So steht der TecDAX am Mittwochnachmittag

Zuversicht in Frankfurt: TecDAX verbucht am Mittwochmittag deutliche Zuschläge