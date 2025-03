Siltronic im Fokus

Siltronic Aktie News: Siltronic am Donnerstagnachmittag mit Aufschlag

06.03.25 16:09 Uhr

Die Aktie von Siltronic gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Siltronic-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,4 Prozent im Plus bei 50,55 EUR.

Um 15:52 Uhr ging es für das Siltronic-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,4 Prozent auf 50,55 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Siltronic-Aktie bisher bei 51,20 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 49,50 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 101.777 Siltronic-Aktien umgesetzt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 89,05 EUR. Dieser Kurs wurde am 21.03.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 76,16 Prozent über dem aktuellen Kurs der Siltronic-Aktie. Am 04.02.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 36,44 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Siltronic-Aktie 27,91 Prozent sinken. 2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,20 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,395 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 62,60 EUR je Siltronic-Aktie an. Am 24.10.2024 äußerte sich Siltronic zu den Kennzahlen des am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartals. Siltronic hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,60 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,10 EUR je Aktie gewesen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,35 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 357,30 Mio. EUR umgesetzt, gegenüber 349,10 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 20.04.2025 erfolgen. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 10.03.2026. Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 2,45 EUR je Aktie in den Siltronic-Büchern. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Siltronic-Aktie Freundlicher Handel: TecDAX legt schlussendlich Turbo ein Freundlicher Handel in Frankfurt: So steht der TecDAX am Mittwochnachmittag Zuversicht in Frankfurt: TecDAX verbucht am Mittwochmittag deutliche Zuschläge

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com