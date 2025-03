Siltronic Aktie News: Siltronic am Donnerstagvormittag mit grünen Vorzeichen

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Siltronic gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Siltronic-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 49,78 EUR.

Die Siltronic-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:04 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 49,78 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Siltronic-Aktie bisher bei 50,10 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 49,50 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 5.669 Siltronic-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (89,05 EUR) erklomm das Papier am 21.03.2024. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Siltronic-Aktie mit einem Kursplus von 78,89 Prozent wieder erreichen. Am 04.02.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 36,44 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Siltronic-Aktie 26,80 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,400 EUR. Im Vorjahr erhielten Siltronic-Aktionäre 1,20 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 62,60 EUR je Siltronic-Aktie an.

Siltronic veröffentlichte am 24.10.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,60 EUR gegenüber 1,10 EUR im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Siltronic mit einem Umsatz von insgesamt 357,30 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 349,10 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 2,35 Prozent gesteigert.

Siltronic dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 20.04.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 10.03.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2025-Bilanz von Siltronic.

Von Analysten wird erwartet, dass Siltronic im Jahr 2024 2,45 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

