Siltronic Aktie News: Siltronic schiebt sich am Montagmittag vor

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Siltronic. Zuletzt wies die Siltronic-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 75,60 EUR nach oben.

Im XETRA-Handel gewannen die Siltronic-Papiere um 11:46 Uhr 1,3 Prozent. Den höchsten Wert des Tages markierte die Siltronic-Aktie bei 75,90 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 74,70 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 10.236 Siltronic-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 94,00 EUR markierte der Titel am 09.01.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 24,34 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 13.05.2023 Kursverluste bis auf 58,40 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Siltronic-Aktie mit einem Verlust von 22,75 Prozent wieder erreichen.

Nach 1,20 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,828 EUR je Siltronic-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Siltronic-Aktie wird bei 89,00 EUR angegeben.

Siltronic ließ sich am 02.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,86 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,56 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Siltronic im vergangenen Quartal 343,50 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 27,24 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Siltronic 472,10 Mio. EUR umsetzen können.

Am 25.07.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Siltronic dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 24.07.2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Siltronic im Jahr 2024 0,053 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

