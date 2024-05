Siltronic Aktie News: Siltronic am Montagnachmittag in Grün

So entwickelt sich Siltronic

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Siltronic. Zuletzt sprang die Siltronic-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,8 Prozent auf 75,95 EUR zu.

Die Siltronic-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:51 Uhr 1,8 Prozent im Plus bei 75,95 EUR. Bei 76,05 EUR markierte die Siltronic-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 74,70 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 23.318 Siltronic-Aktien den Besitzer.

Bei 94,00 EUR erreichte der Titel am 09.01.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 23,77 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 13.05.2023 bei 58,40 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 23,11 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für Siltronic-Aktionäre betrug im Jahr 2023 1,20 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,828 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Siltronic-Aktie bei 89,00 EUR.

Am 02.05.2024 legte Siltronic die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,86 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Siltronic 3,56 EUR je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 343,50 Mio. EUR – eine Minderung von 27,24 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 472,10 Mio. EUR eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Siltronic am 25.07.2024 vorlegen. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte Siltronic möglicherweise am 24.07.2025 präsentieren.

Experten taxieren den Siltronic-Gewinn für das Jahr 2024 auf 0,053 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siltronic-Aktie

Zuversicht in Frankfurt: Zum Ende des Freitagshandels Pluszeichen im TecDAX

Freitagshandel in Frankfurt: MDAX zum Handelsende in Grün

Freitagshandel in Frankfurt: MDAX mit positivem Vorzeichen