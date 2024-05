Siltronic Aktie News: Siltronic am Vormittag auf grünem Terrain

Notierung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Siltronic. Zuletzt sprang die Siltronic-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 75,30 EUR zu.

Die Siltronic-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:00 Uhr in Grün und gewann 0,9 Prozent auf 75,30 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Siltronic-Aktie sogar auf 75,30 EUR. Bei 74,70 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Siltronic-Aktien beläuft sich auf 1.138 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.01.2024 bei 94,00 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Siltronic-Aktie mit einem Kursplus von 24,83 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 13.05.2023 auf bis zu 58,40 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 22,44 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,20 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,828 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Siltronic-Aktie bei 89,00 EUR.

Siltronic ließ sich am 02.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,86 EUR gegenüber 3,56 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 27,24 Prozent auf 343,50 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Siltronic 472,10 Mio. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 25.07.2024 erwartet. Am 24.07.2025 wird Siltronic schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Siltronic-Aktie in Höhe von 0,053 EUR im Jahr 2024 aus.

