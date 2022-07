Siltronic Aktie News: Siltronic am Vormittag freundlich

Um 06.07.2022 09:22:00 Uhr konnte die Aktie von Siltronic zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,0 Prozent auf 65,95 EUR. In der Spitze gewann die Siltronic-Aktie bis auf 66,70 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 66,05 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.447 Siltronic-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.07.2021 bei 145,10 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 54,55 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Siltronic-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 63,85 EUR. Dieser Wert wurde am 05.07.2022 erreicht. Derzeit notiert die Siltronic-Aktie damit 3,29 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 124,17 EUR an.

Am 10.05.2022 hat Siltronic die Kennzahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,47 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,67 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Siltronic mit einem Umsatz von insgesamt 417,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 316,10 EUR erwirtschaftet worden waren, um 31,92 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird für den 29.07.2022 terminiert. Experten erwarten die Q2 2023-Kennzahlen am 28.07.2023.

Der Gewinn 2021 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,00 EUR je Siltronic-Aktie belaufen.

