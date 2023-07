Siltronic Aktie News: Siltronic büßt am Vormittag ein

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Siltronic. Die Siltronic-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 69,85 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Siltronic-Aktie musste um 09:05 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 69,85 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Siltronic-Aktie bisher bei 69,65 EUR. Bei 69,80 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 482 Siltronic-Aktien umgesetzt.

Am 08.02.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 87,25 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 24,91 Prozent hinzugewinnen. Bei 51,65 EUR erreichte der Anteilsschein am 14.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 26,06 Prozent könnte die Siltronic-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 71,67 EUR an.

Siltronic veröffentlichte am 10.05.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 3,47 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Siltronic 3,47 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 417,00 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Siltronic 417,00 EUR umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2023 dürfte Siltronic am 27.07.2023 präsentieren. Die Veröffentlichung der Siltronic-Ergebnisse für Q2 2024 erwarten Experten am 26.07.2024.

Beim Gewinn 2021 gehen Experten vorab davon aus, dass Siltronic ein EPS in Höhe von 8,00 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siltronic-Aktie

Siltronic-Aktie: Was Analysten im Juni vom Papier halten

Siltronic-Aktie mit Verlusten: Citigroup nimmt Siltronic mit 'Neutral' wieder auf - Ziel 75 Euro

Elmos-Aktie steigt deutlich: Elmos will Waferproduktion verkaufen - Warburg sieht "exzellente Kaufgelegenheit"