Siltronic Aktie News: Siltronic am Mittwochmittag leichter

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Siltronic. Zuletzt fiel die Siltronic-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 73,70 EUR ab.

Die Siltronic-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:45 Uhr um 0,7 Prozent auf 73,70 EUR ab. In der Spitze fiel die Siltronic-Aktie bis auf 73,45 EUR. Mit einem Wert von 74,05 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Siltronic-Aktien beläuft sich auf 4.208 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 87,25 EUR erreichte der Titel am 08.02.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Siltronic-Aktie liegt somit 15,53 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 51,65 EUR fiel das Papier am 14.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 29,92 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siltronic-Aktie.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 73,67 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Siltronic am 10.05.2022 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,47 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,47 EUR je Aktie vermeldet. Mit einem Umsatz von 417,00 EUR, gegenüber 417,00 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Siltronic am 26.10.2023 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Siltronic-Anleger Experten zufolge am 24.10.2024 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siltronic einen Gewinn von 8,00 EUR je Aktie in der Bilanz 2021 stehen haben dürfte.

