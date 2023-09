Siltronic Aktie News: Siltronic präsentiert sich am Nachmittag stärker

Blick auf Siltronic-Kurs

Die Aktie von Siltronic zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Siltronic legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 74,60 EUR.

Um 15:51 Uhr stieg die Siltronic-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 74,60 EUR. In der Spitze gewann die Siltronic-Aktie bis auf 74,60 EUR. Bei 74,05 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 6.262 Siltronic-Aktien.

Am 08.02.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 87,25 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 16,96 Prozent Plus fehlen der Siltronic-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 51,65 EUR ab. Abschläge von 30,76 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel der Siltronic-Aktie wird bei 73,67 EUR angegeben.

Am 10.05.2022 legte Siltronic die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2022 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,47 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 3,47 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 417,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 417,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Siltronic am 26.10.2023 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 24.10.2024 erwartet.

Beim Gewinn 2021 gehen Experten vorab davon aus, dass Siltronic ein EPS in Höhe von 8,00 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siltronic-Aktie

TecDAX-Wert Siltronic-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes Investment in Siltronic bedeutet

TecDAX-Titel Siltronic-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes Siltronic-Investment eingefahren

TecDAX-Papier Siltronic-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Siltronic-Investment abgeworfen