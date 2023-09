Siltronic Aktie News: Siltronic am Vormittag mit Verlusten

So entwickelt sich Siltronic

Die Aktie von Siltronic gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Siltronic-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,0 Prozent auf 73,50 EUR ab.

Um 09:06 Uhr fiel die Siltronic-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,0 Prozent auf 73,50 EUR ab. Bei 73,45 EUR markierte die Siltronic-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 74,05 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.149 Siltronic-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 87,25 EUR. Dieser Kurs wurde am 08.02.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 18,71 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 14.10.2022 Kursverluste bis auf 51,65 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Siltronic-Aktie ist somit 29,73 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 73,67 EUR je Siltronic-Aktie an.

Am 10.05.2022 legte Siltronic die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2022 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,47 EUR gegenüber 3,47 EUR im Vorjahresquartal. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 417,00 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 417,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.10.2023 veröffentlicht. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Siltronic-Anleger Experten zufolge am 24.10.2024 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Siltronic im Jahr 2021 8,00 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

