Siltronic Aktie News: Siltronic tendiert am Mittag fester

Die Aktie von Siltronic gehört am Freitagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das Siltronic-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,5 Prozent auf 80,05 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Siltronic-Papiere um 11:39 Uhr 1,5 Prozent. Die Siltronic-Aktie zog in der Spitze bis auf 80,85 EUR an. Bei 77,95 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der Siltronic-Aktie belief sich zuletzt auf 7.977 Aktien.

Am 08.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 87,25 EUR an. Gewinne von 8,99 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 14.10.2022 auf bis zu 51,65 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 35,48 Prozent würde die Siltronic-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 73,67 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 abgelaufenen Quartal legte Siltronic am 10.05.2022 vor. Es stand ein EPS von 3,47 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Siltronic noch ein Gewinn pro Aktie von 3,47 EUR in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Siltronic in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 417,00 EUR im Vergleich zu 417,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Siltronic am 26.10.2023 vorlegen. Siltronic dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 24.10.2024 präsentieren.

Der Gewinn 2021 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,00 EUR je Siltronic-Aktie belaufen.

