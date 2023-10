Siltronic Aktie News: Siltronic macht am Freitagnachmittag Boden gut

Kurs der Siltronic

Die Aktie von Siltronic gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Siltronic-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 79,00 EUR.

Um 15:49 Uhr stieg die Siltronic-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 79,00 EUR. Der Kurs der Siltronic-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 80,95 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 77,95 EUR. Bisher wurden heute 20.061 Siltronic-Aktien gehandelt.

Bei 87,25 EUR erreichte der Titel am 08.02.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 10,44 Prozent hinzugewinnen. Bei 51,65 EUR fiel das Papier am 14.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 34,62 Prozent.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 73,67 EUR.

Am 10.05.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,47 EUR. Im Vorjahresviertel waren 3,47 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Siltronic mit einem Umsatz von insgesamt 417,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 417,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Am 26.10.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Siltronic-Anleger Experten zufolge am 24.10.2024 werfen.

In der Siltronic-Bilanz dürfte laut Analysten 2021 8,00 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

