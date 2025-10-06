Siltronic Aktie News: Siltronic verteuert sich am Montagnachmittag kräftig

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Siltronic gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 8,9 Prozent auf 58,30 EUR zu.

Das Papier von Siltronic konnte um 15:51 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 8,9 Prozent auf 58,30 EUR. Kurzfristig markierte die Siltronic-Aktie bei 58,70 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 53,80 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 164.684 Siltronic-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 68,20 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.10.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 16,98 Prozent könnte die Siltronic-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 11.09.2025 bei 31,70 EUR. Mit Abgaben von 45,63 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,100 EUR. Im Vorjahr erhielten Siltronic-Aktionäre 0,200 EUR je Wertpapier. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 46,00 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Siltronic am 29.07.2025. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,38 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,73 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Siltronic 329,10 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 6,32 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 351,30 Mio. EUR umgesetzt worden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Siltronic am 28.10.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 28.10.2026.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --2,698 EUR je Siltronic-Aktie.

