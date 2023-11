Siltronic Aktie News: Siltronic am Nachmittag im Aufwind

Siltronic im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Siltronic. Zuletzt konnte die Aktie von Siltronic zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 85,45 EUR.

Um 15:48 Uhr stieg die Siltronic-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 85,45 EUR. Die Siltronic-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 85,95 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 85,95 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Siltronic-Aktien beläuft sich auf 36.083 Stück.

Am 11.10.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 88,35 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Siltronic-Aktie somit 3,28 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 58,40 EUR am 12.05.2023. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 31,66 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siltronic-Aktie.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 73,67 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Siltronic am 10.05.2022. In Sachen EPS wurden 3,47 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Siltronic 3,47 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 417,00 EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 417,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Siltronic wird am 12.03.2024 gerechnet. Schätzungsweise am 11.03.2025 dürfte Siltronic die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Siltronic im Jahr 2021 8,00 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siltronic-Aktie

Donnerstagshandel in Frankfurt: TecDAX zum Handelsende fester

Handel in Frankfurt: TecDAX am Donnerstagnachmittag stärker

Freundlicher Handel in Frankfurt: TecDAX am Donnerstagmittag auf grünem Terrain