Siltronic Aktie News: Siltronic am Montagvormittag mit Kursplus

Notierung im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Siltronic. Die Siltronic-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 85,50 EUR.

Um 09:04 Uhr stieg die Siltronic-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 85,50 EUR. Im Tageshoch stieg die Siltronic-Aktie bis auf 85,95 EUR. Bei 85,95 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 2.416 Siltronic-Aktien den Besitzer.

Am 11.10.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 88,35 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Siltronic-Aktie derzeit noch 3,33 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.05.2023 bei 58,40 EUR. Der derzeitige Kurs der Siltronic-Aktie liegt somit 46,40 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 73,67 EUR.

Siltronic ließ sich am 10.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 3,47 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Siltronic 3,47 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 417,00 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Siltronic 417,00 EUR umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Siltronic am 12.03.2024 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 11.03.2025.

Beim Gewinn 2021 gehen Experten vorab davon aus, dass Siltronic ein EPS in Höhe von 8,00 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siltronic-Aktie

Donnerstagshandel in Frankfurt: TecDAX zum Handelsende fester

Handel in Frankfurt: TecDAX am Donnerstagnachmittag stärker

Freundlicher Handel in Frankfurt: TecDAX am Donnerstagmittag auf grünem Terrain