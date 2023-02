Siltronic Aktie News: Siltronic am Dienstagnachmittag mit Verlusten

Die Siltronic-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 04:22 Uhr 1,2 Prozent im Minus bei 84,00 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Siltronic-Aktie bei 82,70 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 84,50 EUR. Von der Siltronic-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 39.419 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 117,50 EUR. Dieser Kurs wurde am 10.02.2022 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 28,51 Prozent über dem aktuellen Kurs der Siltronic-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 13.10.2022 auf bis zu 51,65 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 62,63 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 82,75 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Siltronic am 10.05.2022. Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,47 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,15 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Siltronic mit einem Umsatz von insgesamt 417,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 371,60 EUR erwirtschaftet worden waren, um 12,22 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird am 09.03.2023 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz auf den 05.03.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2021 auf 8,00 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

