Siltronic Aktie News: Siltronic am Mittwochnachmittag mit Abschlägen

Blick auf Siltronic-Kurs

Die Aktie von Siltronic gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Siltronic-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 87,05 EUR.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Siltronic befand sich um 15:51 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,5 Prozent auf 87,05 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Siltronic-Aktie bis auf 86,50 EUR. Bei 87,30 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der Siltronic-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 8.580 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.01.2024 bei 94,00 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Siltronic-Aktie somit 7,39 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 12.05.2023 Kursverluste bis auf 58,40 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Siltronic-Aktie derzeit noch 32,91 Prozent Luft nach unten.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 82,67 EUR für die Siltronic-Aktie.

Am 26.10.2023 lud Siltronic zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,10 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3,47 EUR je Aktie generiert. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 16,28 Prozent auf 349,10 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 417,00 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 12.03.2024 dürfte Siltronic Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 11.03.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Siltronic.

Von Analysten wird erwartet, dass Siltronic im Jahr 2022 12,27 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siltronic-Aktie

TecDAX-Papier Siltronic-Aktie: So viel hätte eine Investition in Siltronic von vor einem Jahr abgeworfen

MDAX aktuell: MDAX beginnt Handel mit Gewinnen

Handel in Frankfurt: TecDAX zum Handelsstart auf grünem Terrain