Siltronic Aktie News: Siltronic am Mittwochvormittag mit Kursplus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Siltronic. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 87,70 EUR zu.

Die Aktie notierte um 09:01 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 87,70 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Siltronic-Aktie sogar auf 88,30 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 87,30 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 540 Siltronic-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 09.01.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 94,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Siltronic-Aktie derzeit noch 7,18 Prozent Luft nach oben. Am 12.05.2023 gab der Anteilsschein bis auf 58,40 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 33,41 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Analysten bewerten die Siltronic-Aktie im Durchschnitt mit 82,67 EUR.

Siltronic ließ sich am 26.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,10 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Siltronic 3,47 EUR je Aktie verdient. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Siltronic in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 16,28 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 349,10 EUR. Im Vorjahresviertel waren 417,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.03.2024 veröffentlicht. Schätzungsweise am 11.03.2025 dürfte Siltronic die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

In der Siltronic-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 12,27 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

