Siltronic Aktie News: Siltronic am Dienstagmittag schwächer

Das Papier von Siltronic befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,4 Prozent auf 71,00 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Siltronic-Aktie bis auf 70,90 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 71,10 EUR. Von der Siltronic-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 5.216 Stück gehandelt.

Am 10.03.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 100,40 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 29,28 Prozent Plus fehlen der Siltronic-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 13.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 51,65 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Siltronic-Aktie derzeit noch 37,46 Prozent Luft nach unten.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 81,75 EUR aus.

Siltronic ließ sich am 10.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,47 EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,15 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 12,22 Prozent auf 417,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 371,60 EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 09.03.2023 dürfte Siltronic Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2024-Bilanz am 03.05.2024.

Beim Gewinn 2021 gehen Experten vorab davon aus, dass Siltronic ein EPS in Höhe von 8,00 EUR in den Büchern stehen haben wird.

