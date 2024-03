Siltronic Aktie News: Siltronic zeigt sich am Donnerstagmittag freundlich

Aktie im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Siltronic. Zuletzt konnte die Aktie von Siltronic zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 83,90 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Siltronic-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:45 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 83,90 EUR. Die Siltronic-Aktie zog in der Spitze bis auf 84,15 EUR an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 83,65 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 21.819 Siltronic-Aktien umgesetzt.

Am 09.01.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 94,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 12,04 Prozent. Bei 58,40 EUR fiel das Papier am 13.05.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Siltronic-Aktie liegt somit 43,66 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2022 wurde eine Dividende in Höhe von 3,00 EUR an Siltronic-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,02 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 82,50 EUR aus.

Am 26.10.2023 hat Siltronic in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 1,10 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Siltronic 3,47 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 16,28 Prozent auf 349,10 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 417,00 EUR gelegen.

Siltronic wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 12.03.2024 vorlegen. Die Veröffentlichung der Siltronic-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 11.03.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siltronic einen Gewinn von 5,98 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siltronic-Aktie

Börse Frankfurt in Grün: TecDAX bewegt schlussendlich im Plus

TecDAX-Handel aktuell: TecDAX nachmittags auf grünem Terrain

Freundlicher Handel: Letztendlich Gewinne im MDAX