Siltronic Aktie News: Siltronic tendiert am Donnerstagnachmittag seitwärts

Kursverlauf

Die Aktie von Siltronic hat am Donnerstagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Siltronic-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 83,80 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich um 15:52 Uhr bei der Siltronic-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 83,80 EUR. Bei 84,15 EUR erreichte die Siltronic-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 82,20 EUR markierte die Siltronic-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 83,65 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 26.985 Siltronic-Aktien.

Bei einem Wert von 94,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (09.01.2024). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Siltronic-Aktie 12,17 Prozent zulegen. Am 13.05.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 58,40 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 30,31 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siltronic-Aktie.

Siltronic-Anleger erhielten im Jahr 2022 eine Dividende von 3,00 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,02 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 82,50 EUR aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Siltronic am 26.10.2023 vor. In Sachen EPS wurden 1,10 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Siltronic 3,47 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde auf 349,10 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 16,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 417,00 EUR umgesetzt worden waren.

Siltronic dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 12.03.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Siltronic-Anleger Experten zufolge am 11.03.2025 werfen.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Siltronic-Gewinn in Höhe von 5,98 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

