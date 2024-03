Siltronic Aktie News: Siltronic verzeichnet am Donnerstagvormittag Verluste

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Siltronic. Das Papier von Siltronic gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,4 Prozent auf 83,40 EUR abwärts.

Der Siltronic-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:06 Uhr verlor das Papier 0,4 Prozent auf 83,40 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Siltronic-Aktie bis auf 82,20 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 83,65 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 14.163 Siltronic-Aktien.

Am 09.01.2024 erreichte der Anteilsschein mit 94,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 12,71 Prozent über dem aktuellen Kurs der Siltronic-Aktie. Am 13.05.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 58,40 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 29,98 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siltronic-Aktie.

2022 wurde eine Dividende von Höhe von 3,00 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,02 EUR. Analysten bewerten die Siltronic-Aktie im Durchschnitt mit 82,50 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Siltronic am 26.10.2023 vor. Das EPS belief sich auf 1,10 EUR gegenüber 3,47 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Siltronic hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 349,10 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 16,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 417,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.03.2024 erfolgen. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 11.03.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Siltronic im Jahr 2023 5,98 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

