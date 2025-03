Siltronic Aktie News: Siltronic gibt am Mittag deutlich nach

Siltronic im Fokus

Die Aktie von Siltronic gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Siltronic-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 7,9 Prozent auf 46,24 EUR ab.

Das Papier von Siltronic gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:48 Uhr ging es um 7,9 Prozent auf 46,24 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Siltronic-Aktie bis auf 46,18 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 49,92 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 51.097 Siltronic-Aktien.

Am 21.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 89,05 EUR an. Derzeit notiert die Siltronic-Aktie damit 48,07 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 04.02.2025 auf bis zu 36,44 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Siltronic-Aktie ist somit 21,19 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten Siltronic-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,20 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,412 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 62,60 EUR.

Siltronic gewährte am 24.10.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,60 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Siltronic 1,10 EUR je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 357,30 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,35 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Siltronic einen Umsatz von 349,10 Mio. EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 30.04.2025 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 10.03.2026.

In der Siltronic-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 2,33 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

