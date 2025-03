Siltronic Aktie News: Siltronic am Freitagnachmittag tiefrot

Kursentwicklung

Die Aktie von Siltronic gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Siltronic-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 8,3 Prozent auf 46,02 EUR.

Die Siltronic-Aktie musste um 15:53 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 8,3 Prozent auf 46,02 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Siltronic-Aktie bisher bei 45,50 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 49,92 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 85.133 Siltronic-Aktien umgesetzt.

Am 21.03.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 89,05 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 93,50 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 04.02.2025 bei 36,44 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 20,82 Prozent.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,20 EUR an Siltronic-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,412 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 62,60 EUR an.

Siltronic ließ sich am 24.10.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,60 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,10 EUR je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Siltronic in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,35 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 357,30 Mio. EUR im Vergleich zu 349,10 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte Siltronic am 30.04.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 10.03.2026 dürfte Siltronic die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 2,33 EUR je Aktie belaufen.

