Siltronic Aktie News: Siltronic am Vormittag tiefer

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Siltronic. Die Siltronic-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,8 Prozent auf 48,80 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,8 Prozent auf 48,80 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Siltronic-Aktie bis auf 48,54 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 49,92 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 4.113 Siltronic-Aktien.

Am 21.03.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 89,05 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Siltronic-Aktie 82,48 Prozent zulegen. Am 04.02.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 36,44 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 25,33 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem Siltronic seine Aktionäre 2023 mit 1,20 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,340 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel der Siltronic-Aktie wird bei 62,60 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Siltronic am 24.10.2024. In Sachen EPS wurden 0,60 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Siltronic 1,10 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz wurden 357,30 Mio. EUR gegenüber 349,10 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 30.04.2025 dürfte die Q1 2025-Bilanz von Siltronic veröffentlicht werden. Siltronic dürfte die Q4 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 10.03.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 2,35 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siltronic-Aktie

RENK-Aktie, DWS-Aktie und flatexDEGIRO-Aktie steigen in MDAX auf - Siltronic-Aktie unter den Absteigern

Siltronic-Aktie dennoch fester: Unterm Strich deutlicher Ergebnisrückgang

Freundlicher Handel: TecDAX legt schlussendlich Turbo ein