Siltronic Aktie News: Siltronic zeigt sich am Freitagnachmittag gestärkt

Aktien in diesem Artikel Siltronic 66,40 EUR

-0,30% Charts

News

Analysen

Im XETRA-Handel gewannen die Siltronic-Papiere um 17:35 Uhr 1,2 Prozent. Die Siltronic-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 67,50 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 66,55 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 31.862 Siltronic-Aktien umgesetzt.

Am 21.04.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 95,60 EUR. 29,39 Prozent Plus fehlen der Siltronic-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 51,65 EUR. Dieser Wert wurde am 14.10.2022 erreicht. Mit Abgaben von 30,69 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gaben als mittleres Kursziel 71,00 EUR an.

Am 10.05.2022 legte Siltronic die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2022 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,47 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,15 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 417,00 EUR gegenüber 371,60 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Voraussichtlich am 11.05.2023 dürfte Siltronic Anlegern einen Blick in die Q1 2023-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Siltronic-Ergebnisse für Q1 2024 erwarten Experten am 03.05.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siltronic einen Gewinn von 8,00 EUR je Aktie in der Bilanz 2021 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siltronic-Aktie

Experten sehen bei Siltronic-Aktie weniger Potenzial

Siltronic-Aktie tiefer: Siltronic bekommt neuen Finanzvorstand

Siltronic-Aktie unter Druck - Hauck Aufhäuser warnt vor Risiken

Ausgewählte Hebelprodukte auf Siltronic AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siltronic AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siltronic AG

Bildquellen: Siltronic