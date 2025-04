Siltronic Aktie News: Siltronic am Vormittag im Bärenmodus

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Siltronic. Die Siltronic-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 7,2 Prozent auf 34,14 EUR abwärts.

Die Siltronic-Aktie musste um 09:05 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 7,2 Prozent auf 34,14 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Siltronic-Aktie bisher bei 32,88 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 33,18 EUR. Zuletzt wechselten 11.591 Siltronic-Aktien den Besitzer.

Am 13.04.2024 markierte das Papier bei 86,60 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 153,66 Prozent hinzugewinnen. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 32,88 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Siltronic-Aktie ist somit 3,69 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Siltronic-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,200 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,175 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 54,60 EUR für die Siltronic-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Siltronic am 06.03.2025 vor. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,08 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls 1,01 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 360,60 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,12 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Siltronic einen Umsatz von 356,60 Mio. EUR eingefahren.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.04.2025 veröffentlicht. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können Siltronic-Anleger Experten zufolge am 01.05.2026 werfen.

In der Siltronic-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -2,322 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

