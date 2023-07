Siltronic Aktie News: Siltronic am Freitagnachmittag stärker

Kursentwicklung

Die Aktie von Siltronic gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Siltronic-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 68,30 EUR zu.

Um 15:52 Uhr sprang die Siltronic-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 68,30 EUR zu. Die Siltronic-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 68,50 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 68,25 EUR. Der Tagesumsatz der Siltronic-Aktie belief sich zuletzt auf 14.332 Aktien.

Am 08.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 87,25 EUR an. Derzeit notiert die Siltronic-Aktie damit 21,72 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 51,65 EUR. Dieser Wert wurde am 14.10.2022 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 24,38 Prozent.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Siltronic-Aktie bei 71,67 EUR.

Am 10.05.2022 legte Siltronic die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2022 endete, vor. Es stand ein EPS von 3,47 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Siltronic noch ein Gewinn pro Aktie von 3,47 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 417,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 417,00 EUR gelegen.

Am 27.07.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q2 2024-Kennzahlen am 26.07.2024.

Den erwarteten Gewinn je Siltronic-Aktie für das Jahr 2021 setzen Experten auf 8,00 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siltronic-Aktie

Siltronic-Aktie: Was Analysten im Juni vom Papier halten

Siltronic-Aktie mit Verlusten: Citigroup nimmt Siltronic mit 'Neutral' wieder auf - Ziel 75 Euro

Elmos-Aktie steigt deutlich: Elmos will Waferproduktion verkaufen - Warburg sieht "exzellente Kaufgelegenheit"