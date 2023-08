Siltronic Aktie News: Siltronic am Montagmittag in Rot

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Siltronic. Das Papier von Siltronic gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,0 Prozent auf 80,00 EUR abwärts.

Die Aktie verlor um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,0 Prozent auf 80,00 EUR. Die Siltronic-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 79,55 EUR ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 80,85 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 12.106 Siltronic-Aktien umgesetzt.

Am 08.02.2023 markierte das Papier bei 87,25 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 9,06 Prozent könnte die Siltronic-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 14.10.2022 bei 51,65 EUR. Abschläge von 35,44 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Siltronic-Aktie bei 72,17 EUR.

Siltronic ließ sich am 10.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Siltronic hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,47 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3,47 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 417,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 417,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.10.2023 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 24.10.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2021 auf 8,00 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siltronic-Aktie

Hochstufung durch Exane BNP Paribas: Siltronic-Aktie gegen den Trend fest

TecDAX-Wert Siltronic-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Siltronic eingefahren

Siltronic-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Juli