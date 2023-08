Siltronic Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von Siltronic

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Siltronic. Die Siltronic-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 2,4 Prozent auf 79,70 EUR nach.

Um 15:50 Uhr fiel die Siltronic-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,4 Prozent auf 79,70 EUR ab. Der Kurs der Siltronic-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 79,50 EUR nach. Bei 80,85 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 19.314 Siltronic-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 08.02.2023 bei 87,25 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 9,47 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.10.2022 (51,65 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 35,19 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 72,17 EUR für die Siltronic-Aktie.

Am 10.05.2022 äußerte sich Siltronic zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,47 EUR. Im Vorjahresviertel waren 3,47 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Siltronic in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 417,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 417,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Siltronic am 26.10.2023 vorlegen. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte Siltronic möglicherweise am 24.10.2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2021 einen Gewinn in Höhe von 8,00 EUR je Siltronic-Aktie.

