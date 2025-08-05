DAX24.237 +1,3%ESt505.335 +1,4%Top 10 Crypto15,92 +3,4%Dow43.955 -0,5%Nas21.271 +0,5%Bitcoin100.139 +1,5%Euro1,1618 -0,3%Öl66,86 -0,2%Gold3.388 +0,6%
Ukraine-Hoffnung: DAX überspringt 24.000-Punkte-Marke -- Wall Street höher -- D-Wave Quantum macht mehr Verlust -- Rheinmetall verfehlt Erwartungen -- Apple, Siemens, IonQ, Allianz im Fokus
Siltronic Aktie News: Siltronic tendiert am Nachmittag fester

07.08.25 16:09 Uhr
Siltronic Aktie News: Siltronic tendiert am Nachmittag fester

Die Aktie von Siltronic zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Siltronic-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,3 Prozent auf 36,84 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Siltronic AG
36,84 EUR 0,84 EUR 2,33%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Siltronic-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:41 Uhr verteuerte sich das Papier um 3,3 Prozent auf 36,84 EUR. Kurzfristig markierte die Siltronic-Aktie bei 37,20 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 36,00 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 36.636 Siltronic-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 21.08.2024 auf bis zu 76,50 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 107,65 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 32,00 EUR am 09.04.2025. Mit einem Abschlag von mindestens 13,14 Prozent könnte die Siltronic-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2024 0,200 EUR an Siltronic-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,109 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 46,00 EUR an.

Am 29.07.2025 lud Siltronic zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,38 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,73 EUR je Aktie generiert. Siltronic hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 329,10 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 6,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 351,30 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Siltronic am 28.10.2025 vorlegen. Die Veröffentlichung der Siltronic-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 28.10.2026.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -2,698 EUR je Siltronic-Aktie.

Redaktion finanzen.net

