Siltronic Aktie News: Siltronic am Donnerstagmittag mit negativen Vorzeichen

Kursentwicklung

Die Aktie von Siltronic gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Siltronic-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Minus bei 73,70 EUR.

Um 11:26 Uhr rutschte die Siltronic-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 73,70 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Siltronic-Aktie bis auf 73,35 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 73,45 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 6.518 Siltronic-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 87,25 EUR. Dieser Kurs wurde am 08.02.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 18,39 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Siltronic-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.10.2022 (51,65 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 29,92 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Siltronic-Aktie bei 73,67 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 abgelaufenen Quartal legte Siltronic am 10.05.2022 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,47 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,47 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 417,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 417,00 EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 26.10.2023 erwartet. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von Siltronic rechnen Experten am 24.10.2024.

Der Gewinn 2021 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,00 EUR je Siltronic-Aktie belaufen.

