Siltronic Aktie News: Siltronic am Donnerstagnachmittag mit Abschlägen

Die Aktie von Siltronic gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der Siltronic-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,6 Prozent auf 72,85 EUR.

Das Papier von Siltronic gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:49 Uhr ging es um 1,6 Prozent auf 72,85 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Siltronic-Aktie bis auf 72,65 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 73,45 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 16.712 Siltronic-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 08.02.2023 bei 87,25 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Siltronic-Aktie mit einem Kursplus von 19,77 Prozent wieder erreichen. Am 14.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 51,65 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 29,10 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 73,67 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Siltronic am 10.05.2022 vor. In Sachen EPS wurden 3,47 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Siltronic 3,47 EUR je Aktie eingenommen. Siltronic hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 417,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 417,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 26.10.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 24.10.2024.

Analysten erwarten für 2021 einen Gewinn in Höhe von 8,00 EUR je Siltronic-Aktie.

