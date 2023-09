Siltronic Aktie News: Siltronic am Donnerstagvormittag gefragt

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Siltronic zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die Siltronic-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 74,40 EUR nach oben.

Die Siltronic-Aktie konnte um 09:04 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 74,40 EUR. Der Kurs der Siltronic-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 74,40 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 73,45 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.549 Siltronic-Aktien.

Am 08.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 87,25 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 17,27 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 14.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 51,65 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 30,58 Prozent könnte die Siltronic-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel der Siltronic-Aktie wird bei 73,67 EUR angegeben.

Am 10.05.2022 hat Siltronic in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,47 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Siltronic 3,47 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 417,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 417,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Siltronic am 26.10.2023 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 24.10.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Siltronic-Aktie in Höhe von 8,00 EUR im Jahr 2021 aus.

