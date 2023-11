Siltronic Aktie News: Siltronic tendiert am Dienstagmittag tiefer

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Siltronic. Das Papier von Siltronic befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,3 Prozent auf 83,20 EUR ab.

Das Papier von Siltronic befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,3 Prozent auf 83,20 EUR ab. Die Siltronic-Aktie gab in der Spitze bis auf 83,20 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 84,20 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 15.321 Siltronic-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.10.2023 bei 88,35 EUR. Der aktuelle Kurs der Siltronic-Aktie ist somit 6,19 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 58,40 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (12.05.2023). Abschläge von 29,81 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 73,67 EUR an.

Siltronic ließ sich am 10.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,47 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Siltronic ein EPS von 3,47 EUR je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Siltronic 417,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 417,00 EUR umgesetzt worden.

Am 12.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Siltronic veröffentlicht werden. Siltronic dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 11.03.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siltronic einen Gewinn von 8,00 EUR je Aktie in der Bilanz 2021 stehen haben dürfte.

