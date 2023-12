Siltronic Aktie News: Investoren trennen sich am Mittag vermehrt von Siltronic

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Siltronic. Die Siltronic-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,6 Prozent auf 81,15 EUR.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Siltronic befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,6 Prozent auf 81,15 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Siltronic-Aktie bis auf 80,75 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 81,95 EUR. Bisher wurden via XETRA 50.367 Siltronic-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 29.11.2023 markierte das Papier bei 92,90 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 14,48 Prozent könnte die Siltronic-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.05.2023 (58,40 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Siltronic-Aktie derzeit noch 28,03 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Siltronic-Aktie bei 79,67 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Siltronic am 26.10.2023. Das EPS wurde auf 1,10 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,47 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 16,28 Prozent zurück. Hier wurden 349,10 EUR gegenüber 417,00 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Siltronic am 12.03.2024 vorlegen. Experten kalkulieren am 11.03.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Siltronic.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2021 auf 8,00 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siltronic-Aktie

Optimismus in Frankfurt: TecDAX notiert zum Ende des Mittwochshandels im Plus

Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX mittags mit positivem Vorzeichen

Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX beginnt die Montagssitzung mit Verlusten