Siltronic Aktie News: Siltronic am Mittag gesucht

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Siltronic. Die Siltronic-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 90,75 EUR.

Die Siltronic-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 90,75 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Siltronic-Aktie bisher bei 90,90 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 90,60 EUR. Bisher wurden heute 9.587 Siltronic-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 92,90 EUR erreichte der Titel am 29.11.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,37 Prozent hinzugewinnen. Am 12.05.2023 gab der Anteilsschein bis auf 58,40 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 35,65 Prozent würde die Siltronic-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Siltronic-Aktie bei 79,67 EUR.

Siltronic gewährte am 26.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,10 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Siltronic 3,47 EUR je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 16,28 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 417,00 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 349,10 EUR.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.03.2024 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Siltronic rechnen Experten am 11.03.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Siltronic im Jahr 2022 12,27 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

