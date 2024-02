Siltronic Aktie News: Siltronic am Donnerstagmittag gefragt

Notierung im Blick

Die Aktie von Siltronic gehört am Donnerstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,9 Prozent auf 88,70 EUR zu.

Die Siltronic-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 1,9 Prozent auf 88,70 EUR. Der Kurs der Siltronic-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 89,05 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 86,15 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 15.684 Siltronic-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 94,00 EUR markierte der Titel am 09.01.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 5,98 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 58,40 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Siltronic-Aktie liegt somit 51,88 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 82,67 EUR für die Siltronic-Aktie.

Am 26.10.2023 hat Siltronic in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 1,10 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Siltronic noch ein Gewinn pro Aktie von 3,47 EUR in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Siltronic mit einem Umsatz von insgesamt 349,10 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 417,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 16,28 Prozent verringert.

Am 12.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 11.03.2025 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 5,87 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

