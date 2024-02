Siltronic Aktie News: Siltronic gewinnt am Nachmittag an Boden

Notierung im Fokus

Die Aktie von Siltronic gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Siltronic legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 2,8 Prozent auf 89,50 EUR.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,8 Prozent auf 89,50 EUR zu. Die Siltronic-Aktie legte bis auf 89,70 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 86,15 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 28.060 Siltronic-Aktien.

Am 09.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 94,00 EUR an. Der derzeitige Kurs der Siltronic-Aktie liegt somit 4,79 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 13.05.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 58,40 EUR ab. Mit Abgaben von 34,75 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Siltronic-Anleger erhielten im Jahr 2022 eine Dividende von 3,00 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,77 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 82,67 EUR.

Am 26.10.2023 legte Siltronic die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Das EPS wurde auf 1,10 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,47 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 349,10 EUR – das entspricht einem Minus von 16,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 417,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.03.2024 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 11.03.2025.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 5,87 EUR je Siltronic-Aktie.

