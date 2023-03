Siltronic Aktie News: Siltronic macht am Mittwochnachmittag Boden gut

Im XETRA-Handel gewannen die Siltronic-Papiere um 15:52 Uhr 2,4 Prozent. Bei 71,60 EUR markierte die Siltronic-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 69,60 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 19.824 Siltronic-Aktien.

Am 10.03.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 100,40 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Siltronic-Aktie mit einem Kursplus von 28,69 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 51,65 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (13.10.2022). Derzeit notiert die Siltronic-Aktie damit 38,63 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 81,75 EUR aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 abgelaufenen Quartal legte Siltronic am 10.05.2022 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,47 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,15 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 417,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 371,60 EUR umgesetzt worden waren.

Siltronic dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2022 voraussichtlich am 09.03.2023 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2024-Bilanz am 03.05.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2021 8,00 EUR je Aktie in den Siltronic-Büchern.

