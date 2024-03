Siltronic Aktie News: Siltronic verteidigt am Mittag Tendenz

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Siltronic hat am Freitagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Siltronic-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 85,20 EUR.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Siltronic-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 11:44 Uhr bei 85,20 EUR. Die Siltronic-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 85,70 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Siltronic-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 84,05 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 85,35 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 4.836 Siltronic-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 94,00 EUR erreichte der Titel am 09.01.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 10,33 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 58,40 EUR am 13.05.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 31,46 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2022 wurde eine Dividende in Höhe von 3,00 EUR an Siltronic-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,02 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Siltronic-Aktie wird bei 82,50 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Siltronic am 26.10.2023 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,10 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,47 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 349,10 EUR in den Büchern – ein Minus von 16,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Siltronic 417,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Am 12.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Siltronic dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 11.03.2025 präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,98 EUR je Siltronic-Aktie belaufen.

