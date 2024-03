Siltronic Aktie News: Siltronic schiebt sich am Nachmittag vor

Blick auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Siltronic. Zuletzt stieg die Siltronic-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 85,35 EUR.

Um 15:51 Uhr sprang die Siltronic-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 85,35 EUR zu. Der Kurs der Siltronic-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 85,80 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 85,35 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 13.431 Siltronic-Aktien umgesetzt.

Bei 94,00 EUR erreichte der Titel am 09.01.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Siltronic-Aktie damit 9,20 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 13.05.2023 bei 58,40 EUR. Der aktuelle Kurs der Siltronic-Aktie ist somit 31,58 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,02 EUR. Im Vorjahr erhielten Siltronic-Aktionäre 3,00 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel der Siltronic-Aktie wird bei 82,50 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Siltronic am 26.10.2023. Das EPS lag bei 1,10 EUR. Im letzten Jahr hatte Siltronic einen Gewinn von 3,47 EUR je Aktie eingefahren. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Siltronic in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 16,28 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 349,10 EUR im Vergleich zu 417,00 EUR im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 12.03.2024 dürfte Siltronic Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Siltronic rechnen Experten am 11.03.2025.

Experten taxieren den Siltronic-Gewinn für das Jahr 2023 auf 5,98 EUR je Aktie.

