Siltronic Aktie News: Anleger schicken Siltronic am Mittag ins Plus

Die Aktie von Siltronic gehört am Dienstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Siltronic legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 35,40 EUR.

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 35,40 EUR zu. Bei 36,74 EUR markierte die Siltronic-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 36,74 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 19.421 Siltronic-Aktien gehandelt.

Am 13.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 86,60 EUR an. 144,63 Prozent Plus fehlen der Siltronic-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 32,88 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 7,12 Prozent.

Siltronic-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,200 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,175 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Siltronic-Aktie bei 53,00 EUR.

Am 06.03.2025 lud Siltronic zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,08 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Siltronic ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 1,01 EUR in den Büchern gestanden. Siltronic hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 360,60 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 356,60 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 30.04.2025 erwartet. Die Q1 2026-Finanzergebnisse könnte Siltronic möglicherweise am 01.05.2026 präsentieren.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -2,272 EUR je Aktie in den Siltronic-Büchern.

