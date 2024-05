Siltronic Aktie News: Anleger schicken Siltronic am Mittag ins Plus

So entwickelt sich Siltronic

Die Aktie von Siltronic gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die Siltronic-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 75,50 EUR nach oben.

Die Siltronic-Aktie konnte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 75,50 EUR. Kurzfristig markierte die Siltronic-Aktie bei 75,55 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 75,40 EUR. Bisher wurden heute 6.088 Siltronic-Aktien gehandelt.

Am 09.01.2024 markierte das Papier bei 94,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Siltronic-Aktie damit 19,68 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 13.05.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 58,40 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 22,65 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2023 1,20 EUR an Siltronic-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,828 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 87,60 EUR an.

Siltronic gewährte am 02.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,86 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,56 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 343,50 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 27,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 472,10 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 25.07.2024 erwartet. Experten kalkulieren am 24.07.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Siltronic.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siltronic einen Verlust von -0,001 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siltronic-Aktie

TecDAX aktuell: TecDAX schlussendlich fester

Dienstagshandel in Frankfurt: TecDAX am Dienstagnachmittag mit grünem Vorzeichen

XETRA-Handel: TecDAX legt mittags zu