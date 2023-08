Siltronic Aktie News: Siltronic am Dienstagnachmittag mit Aufschlag

Blick auf Siltronic-Kurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Siltronic. Im XETRA-Handel gewannen die Siltronic-Papiere zuletzt 0,6 Prozent.

Um 15:50 Uhr stieg die Siltronic-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 80,00 EUR. Die Siltronic-Aktie zog in der Spitze bis auf 81,20 EUR an. Bei 79,70 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der Siltronic-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 22.055 Stück gehandelt.

Bei 87,25 EUR markierte der Titel am 08.02.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 9,06 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 14.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 51,65 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Siltronic-Aktie derzeit noch 35,44 Prozent Luft nach unten.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 72,17 EUR für die Siltronic-Aktie aus.

Am 10.05.2022 äußerte sich Siltronic zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 3,47 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Siltronic 3,47 EUR je Aktie eingenommen. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 417,00 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 417,00 EUR.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 26.10.2023 terminiert. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Siltronic-Anleger Experten zufolge am 24.10.2024 werfen.

Beim Gewinn 2021 gehen Experten vorab davon aus, dass Siltronic ein EPS in Höhe von 8,00 EUR in den Büchern stehen haben wird.

