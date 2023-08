Siltronic Aktie News: Siltronic am Dienstagvormittag leichter

Kurs der Siltronic

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Siltronic. Die Siltronic-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 79,35 EUR abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von Siltronic nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:00 Uhr 0,2 Prozent auf 79,35 EUR. In der Spitze büßte die Siltronic-Aktie bis auf 79,35 EUR ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 79,70 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 140 Siltronic-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 08.02.2023 markierte das Papier bei 87,25 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 9,96 Prozent könnte die Siltronic-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 14.10.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 51,65 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 34,91 Prozent könnte die Siltronic-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel der Siltronic-Aktie wird bei 72,17 EUR angegeben.

Siltronic gewährte am 10.05.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,47 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 3,47 EUR je Aktie erzielt worden. Siltronic hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 417,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 417,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 26.10.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Siltronic veröffentlicht werden. Siltronic dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 24.10.2024 präsentieren.

Beim Gewinn 2021 gehen Experten vorab davon aus, dass Siltronic ein EPS in Höhe von 8,00 EUR in den Büchern stehen haben wird.

