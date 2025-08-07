Siltronic Aktie News: Siltronic am Freitagvormittag mit roter Tendenz

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Siltronic gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Siltronic befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,3 Prozent auf 36,20 EUR ab.

Das Papier von Siltronic gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:04 Uhr ging es um 0,3 Prozent auf 36,20 EUR abwärts. Im Tief verlor die Siltronic-Aktie bis auf 36,16 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 36,32 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 957 Siltronic-Aktien.

Am 21.08.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 76,50 EUR an. 111,33 Prozent Plus fehlen der Siltronic-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 32,00 EUR am 09.04.2025. Abschläge von 11,60 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Siltronic-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,200 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,109 EUR ausgeschüttet werden. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 46,00 EUR für die Siltronic-Aktie aus.

Am 29.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Siltronic hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,38 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,73 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 6,32 Prozent auf 329,10 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 351,30 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Siltronic wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 28.10.2025 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 28.10.2026.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -2,698 EUR je Aktie in den Siltronic-Büchern.

