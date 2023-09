Siltronic Aktie News: Siltronic zieht am Nachmittag an

Notierung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Siltronic. Das Papier von Siltronic konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 73,10 EUR.

Die Siltronic-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:50 Uhr 1,1 Prozent im Plus bei 73,10 EUR. Kurzfristig markierte die Siltronic-Aktie bei 73,10 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 72,20 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 12.887 Siltronic-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (87,25 EUR) erklomm das Papier am 08.02.2023. Mit einem Zuwachs von mindestens 19,36 Prozent könnte die Siltronic-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 14.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 51,65 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 29,34 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siltronic-Aktie.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 73,67 EUR an.

Am 10.05.2022 legte Siltronic die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2022 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,47 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,47 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Siltronic mit einem Umsatz von insgesamt 417,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 417,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Siltronic am 26.10.2023 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 24.10.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siltronic einen Gewinn von 8,00 EUR je Aktie in der Bilanz 2021 stehen haben dürfte.

