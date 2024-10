Siltronic Aktie News: Anleger schicken Siltronic am Dienstagvormittag auf rotes Terrain

Kurs der Siltronic

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Siltronic. Die Siltronic-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 66,60 EUR.

Um 09:06 Uhr ging es für die Siltronic-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 66,60 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Siltronic-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 66,10 EUR aus. Mit einem Wert von 66,10 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 266 Siltronic-Aktien den Besitzer.

Am 09.01.2024 erreichte der Anteilsschein mit 94,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 41,14 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Siltronic-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 25.09.2024 Kursverluste bis auf 65,60 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Siltronic-Aktie damit 1,52 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Siltronic-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,20 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,628 EUR belaufen. Analysten bewerten die Siltronic-Aktie im Durchschnitt mit 85,00 EUR.

Siltronic ließ sich am 25.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,73 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Siltronic 1,83 EUR je Aktie verdient. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 12,98 Prozent auf 351,30 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 403,70 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Siltronic am 24.10.2024 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 28.10.2025.

Experten taxieren den Siltronic-Gewinn für das Jahr 2024 auf 0,862 EUR je Aktie.

